Ибупрофен подорожал на 7%

08:29, 08 сентября 2020, ПАИ

В России средняя цена за упаковку ибупрофена за год выросла на 7% — до 86 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group. Также подорожали флуконазол и метформин. Все три препарата входят в список жизненно важных (ЖНВЛП), предельные цены на которые устанавливает Минздрав.

Тенденцию подтвердили и в аналитической компании «Альфарм». По данным «Альфарм», средневзвешенная цена за упаковку дженериков, содержащих ибупрофен, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7% — до 100 рублей. Такой же скачок (до 240 рублей) продемонстрировал метформин — препарат, необходимый при лечении сахарного диабета. Лекарства с флуконазолом в 2020 году показывают рост средней взвешенной цены с 60 рублей в марте до 76 в апреле, а в июле этот показатель достиг 78 рублей.

Средневзвешенная цена ибупрофена, по данным DSM Group, за год выросла на 38%, флуконазола — на 16%.

Ибупрофен, метморфин и флуконазол входят в федеральный список ЖНВЛП, утвержденный правительством на 2020 год. Цены на медикаменты из перечня регулируются государством и регистрируются отдельно для каждой компании, которая занимается выпуском таких препаратов.

«Производитель продаёт эти позиции ниже зарегистрированной цены. И поэтому есть возможность повышения цен в рамках методологии определения цены на ЖНВЛП. В среднем такое повышение в год составляет около 3-5%. Но на дешёвые препараты может доходить и до 20%», - отметила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

По ее словам, так или иначе, рост будет находиться в рамках максимально разрешенных цен.