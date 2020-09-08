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Общество

1,8 млн россиян сделали прививки от гриппа

Фото: ПАИ.

В России уже привились от гриппа 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошлой неделе в России отмечался низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В России планируют привить от гриппа 60 % населения. Жители Пскова в первые же дни вакцинации начали активно прививаться от гриппа. Медики призывают псковичей привиться от гриппа как можно раньше. В условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом важно, чтобы у псковичей выработался иммунитет к гриппу.

Где в Пскове можно привиться от гриппа, читайте здесь.

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