Публикуем адреса, где в Пскове можно привиться от гриппа

14:56, 03 сентября 2020, ПАИ

Вакцинация от гриппа в Псковской области переходит в активную фазу. Чтобы попасть на прививку, необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет. Процедуру проводят каждый день с понедельника по пятницу, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике. Прививки делаются бесплатно.

Публикуем адреса мест, где псковичи могут привиться от гриппа:

Поликлиника № 1: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет № 12, с 8 до 16 часов, телефон 66-53-50 - доврачебно-прививочный кабинет и отделение профилактики.

Поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с 8 до 17.30; телефон 56-78-15 - регистратура; 57-33-66 - отделение профилактики.

Поликлиника № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с 8 до 17.30 часов; телефон 53-62-14 - отделение профилактики.

Также привиться от гриппа можно в офисах врачей общей практики:

г. Псков, Сиреневый б-р, д. 9, телефон 56-57-31, с 9 до 12 часов.

г. Псков, ул. Киселева, д. 8, телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66, с 8 до 17 часов.

г. Псков, ул. Алехина, д. 10, телефон 75-00-89, с 8 до 12 часов.

г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26, телефон 57-38-09, с 8 до 15 часов.

г. Псков, ул. Коммунальная, д. 81, с 8 до 15 часов, телефон 55-51-20.

Для тех, у кого нет возможности сходить в рабочие дни, поликлиники № 1, 2 и 3 работают по выходным.

В субботу можно обратиться к дежурному врачу-терапевту с 8 до 13 часов в любой из трех поликлиник.

В воскресенье график работы следующий:

6 сентября 2020 года принимает поликлиника № 1: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет № 12, с 8 до 11 часов, телефон 66-53-50 - доврачебно-прививочный кабинет и отделение профилактики.

13 сентября 2020 года работает поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с 8 до 11.00.

А 20 сентября 2020 года обращайтесь в поликлинику № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с 8 до 11.00 часов.

Уточнить информацию можно по телефону 53-62-14 (отделение профилактики) или 53-49-42 (приемная главного врача).