60% населения планируют привить от гриппа в России

11:57, 07 сентября 2020, ПАИ

В России планируют привить от гриппа 60 % населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 сентября на XII ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, сообщает «Интерфакс».

По словам Анны Поповой, план по вакцинации от гриппа является рекордным за всю историю. «Это рекордные цифры, таких никогда не было», – сказала она.

Анна Попова пояснила, что такое решение было принято по двум причинам. Первая – «наложение» гриппа на коронавирус – специалисты отмечают, что эти вирусы могут усиливать друг друга. Вторая связана с тем, что грипп, который придёт в Россию, будет незнаком коллективному иммунитету россиян: эпидемиологи ожидают сразу три гриппозных штамма.

Она пояснила, что приход в Россию сразу трёх новых штаммов гриппа – редкий случай. И вакцина, которой будут прививать россиян, должна защитить сразу от всех трёх, уточнила Анна Попова.