Псковичи активно начали прививаться от гриппа

17:55, 04 сентября 2020, ПАИ

Жители Пскова в первые же дни вакцинации начали активно прививаться от гриппа, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Вакцина в Псков поступила во вторник, 1 сентября, рассказала главврач. «У нас сделать прививку можно в поликлиниках и в выездных пунктах. В поликлиниках ее только стали прививать. Люди приходят активно. В выездном ФАПе уже пришло более 100 человек, - отметила Галина Неваленная.

Медики призывают жителей Псковской области привиться от гриппа как можно раньше. В условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом важно, чтобы у псковичей выработался иммунитет к гриппу.