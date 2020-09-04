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Общество

Псковичи активно начали прививаться от гриппа

Жители Пскова в первые же дни вакцинации начали активно прививаться от гриппа, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Вакцина в Псков поступила во вторник, 1 сентября, рассказала главврач. «У нас сделать прививку можно в поликлиниках и в выездных пунктах. В поликлиниках ее только стали прививать. Люди приходят активно. В выездном ФАПе уже пришло более 100 человек, - отметила Галина Неваленная.

Медики призывают жителей Псковской области привиться от гриппа как можно раньше. В условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом важно, чтобы у псковичей выработался иммунитет к гриппу.

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