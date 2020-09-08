Плюсский школьный музей наградили за победу во всероссийском конкурсе

16:22, 08 сентября 2020, ПАИ

В Москве наградили победителей конкурса «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. Награждение прошло в Государственном историческом музее на Красной площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии.

В Псковской области в региональном этапе конкурса приняли участие 137 школьных музеев. Псковскую область на всероссийском уровне представляли музей имени маршала К. К. Рокоссовского средней общеобразовательной школы, носящей имя Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского, в г. Великие Луки и комната боевой славы в школе поселка Плюсса.

Комната боевой славы в Плюсской средней общеобразовательной школе заняла третье место в номинации «сельский музей».

«Эксперты дали 25,4 балла Плюсскому школьному музею. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем претендовать на первое место. Но самое главное, что экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы войны, созданные в школьных музеях, дают возможность школьникам получить знания по истории родного края и страны. Это важная миссия по сохранению исторической памяти», – отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Псковской области Александр Голышев.

В этом году организаторы сознательно проводили конкурс в двух номинациях — городские и сельские школьные музеи, из-за разных условий, в которых они находятся.

Координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что в этом году участие в конкурсе приняло более трёх тысяч школ. 96 лауреатов получили гранты на развитие музея. Победители получили 500 тысяч рублей, занявшие второе место – 200, третье — 300 тысяч рублей.

Формат следующего конкурса, по словам Александра Хинштейна, «Единая Россия» прорабатывает совместно с Минпросвещения.