Около 300 литров алкоголя изъяли в Пскове

11:16, 09 сентября 2020, ПАИ

В Пскове полицейские изъяли из незаконного оборота около 300 литров винных напитков и слабоалкогольных коктейлей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В магазине, расположенном в жилом доме на проспекте Энтузиастов, в продаже были представлены винные напитки и слабоалкогольные коктейли. Однако при проверке продавец не смог предоставить сведения, подтверждающие качество и легальность закупки спиртных напитков. В частности, отсутствовало удостоверение качества товара, сертификаты соответствия и товарные накладные с завода-производителя.

В этой связи полицейские изъяли из незаконного оборота около 300 литров алкоголя. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Владелец торговой точки должен предоставить необходимые документы. Если он этого не сделает, то ему грозит привлечение к административной ответственности через суд по статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).