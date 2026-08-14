«Никогда я не стану москвичкой»: Юлия Пересильд – о любви к Пскову, месте силы и северном характере

13:26, 14 августа 2026, ПАИ

О самом любимом месте в городе и своём отношении к малой родине рассказала актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд в эфире программы «Звуки городов России» на радиостанции «Серебряный дождь» (100.1 FM).



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Юлии Пересильд в соцсети «ВКонтакте»















«Моё самое любимое место в Пскове – это Троицкий собор, меня в нём крестили, это моё место силы. И каждый раз, когда у меня получается вырваться в любимый город, я обязательно прихожу туда. Там мне по-другому дышится, по-другому чувствуется. Там я начинаю чувствовать свои корни. Обязательно гуляю одна по территории собора, просто наслаждаюсь, дышу, смотрю на небо, захожу в храм. Очень люблю это место», – рассказала гостья студии.

По её словам, сейчас город стал совершенно другим, переменился. Ведь раньше не было такого количества отелей, ресторанов, парков. «Тогда выражение «пойти на Финский» означало совсем другое, чем сегодня сходить в прекрасный Финский парк с потрясающей набережной. Совсем недавно была в городе и наслаждалась этой невероятной красотой, нашими реками – Псковой, Великой», – поделилась Юлия Пересильд.

Актриса также заметила, что псковичи – северный народ и поэтому очень закрытые: «Может быть, с ними сразу подружиться сложно, но если ты уже подружился – знай, они тебя не подведут, это такая северная стена. Я, конечно, псковитянка и ею себя именно ощущаю, никогда я не стану москвичкой, хотя очень люблю этот город».