Жителю Невельского района увеличили срок наказания за убийство женщины из-за денег

13:16, 14 августа 2026, ПАИ

Псковский областной суд в апелляционном порядке увеличил срок наказания жителю Невельского района, осуждённому за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Срок лишения свободы увеличен с 10 до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Соответствующее решение принято по результатам рассмотрения апелляционного представления государственного обвинителя.

По данным следствия, 15 декабря 2022 года осуждённый находился в доме у жительницы деревни Карабаново Невельского района. В ходе ссоры, возникшей из-за отказа женщины одолжить ему денег, мужчина ударил её головой о печь. Потерпевшая потеряла равновесие, упала, ударившись затылком, и скончалась на месте от полученных повреждений.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд первой инстанции назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы, но после вмешательства областного суда срок был увеличен до 12 лет.