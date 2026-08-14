Мастер-классы по приготовлению блюд из яблок проведут на фестивале «Лешуга» в Пскове

13:19, 14 августа 2026, ПАИ

О мастер-классах на фестивале яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который пройдёт в парке «Куопио» в Пскове с 14 по 16 августа, рассказали в группе Театрально-концертной дирекции региона в соцсети «ВКонтакте».

На фестивале любой желающий сможет научиться готовить простые, понятные и в то же время очень вкусные блюда из яблок. Каждый день с 13:00 до 18:00 будут работать две зоны с мастер-классами.

На мастер-классе «Яблочный штрудель» со всеми участниками поделятся тонкостями приготовления теста и начинок, чтобы каждый мог порадовать близких вкусным яблочным штруделем.

А в ходе мастер-класса «Яблочко с начинкой из орехов и ягод» гости праздника научатся готовить оригинальные яблоки с начинкой. «Мы расскажем, как правильно сочетать орехи и ягоды, чтобы создать неповторимый вкус», – отметили организаторы.

Напомним, что в течение трёх дней для гостей будет работать шесть тематических подворий, где можно попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России. Любителей интересных фактов ждут лекции о технологии производства сидра и о традициях этого ремесла. Кроме того, посетители могут поучаствовать в активностях для всей семьи. Полную программу праздника и карту площадок можно увидеть по ссылке.

В рамках фестиваля выступят фолк-группа «Самоварочки» из Санкт-Петербурга, певица из Башкортостана Аэлита Азина, группа «Живели» из Санкт-Петербурга, «Хвоя» из Пензы, Pole, «Гайтан», «Неизвестный Композитор», «Поклад» из Москвы и Shambala.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.