Картофель, помидоры и виноград дешевели в Псковской области в августе

14:06, 10 сентября 2020, ПАИ

В августе потребительские цены на товары и услуги по Псковской области выросли на 0,1%, за период с начала года – на 3,4%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Продовольственные товары на потребительском рынке Псковской области в августе подешевели на 0,2%, непродовольственные подорожали на 0,4%, услуги – на 0,1%.

Наибольшее влияние на индекс цен на продовольственные товары оказало снижение цен на фрукты и овощи, включая картофель (на 7,5%). Более всего снизились цены на картофель – на 19,5%, помидоры – на 16,8%, лук – на 14,0%, виноград – на 12,5%, капусту белокочанную – на 12,3%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели мороженые кальмары – на 3,5%, мороженая неразделанная рыба – на 2,6%, охлажденная рыба и мороженая разделанная рыба лососевых пород – на 2,3%, кексы, рулеты – на 1,7%.

Вместе с тем наблюдался рост цен на ряд продовольственных товаров. Больше всего подорожала рыба живая и охлажденная – на 5,1%, сыры плавленые – на 4,8%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 4,0%, сахар-песок – на 3,8%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 3,5%, масло подсолнечное – на 3,4%, перец черный (горошек) – на 2,9%, творог жирный – на 2,8%.