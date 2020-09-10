Запуск кругового движения на перекрёстке Инженерной и Индустриальной переносится на неопределённый срок

15:12, 10 сентября 2020, ПАИ

Запуск кругового движения на перекрёстке Инженерной и Индустриальной переносится на неопределённый срок, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства Пскова. Причина - неготовность подрядчика, который занимается реконструкцией улиц. Работы ведет ООО «ЭкспрессСтрой» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось о том, что движение по кругу в этой части города начнется с 5 сентября, затем - с 8-го. На перекрестке даже успели установить один дорожный знак «Круговое движение».

Реконструкция Инженерной и Индустриальной началась ещё в 2019 году. Планируется, что работы завершатся к 28 ноября. Сумма контракта составила около 113,5 млн рублей. Средства на реконструкцию выделены из федерального и областного бюджетов.

В перечень подготовительных работ вошли восстановление и закрепление трассы, разборка бортового камня, асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания дороги, демонтаж автобусных остановок, тротуарной плитки, спил и пересадка деревьев. Также контрактом предусмотрено переустройство инженерных сетей, устройство земляного полотна, дорожной одежды, пересечений и примыканий, парковочных мест, автобусных остановок, тротуаров, разделительной полосы, установка светофоров на перекрестке и пешеходных переходах, благоустройство.