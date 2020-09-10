Пропавший в Пскове мальчик побоялся возвращаться домой

19:16, 10 сентября 2020, ПАИ

11-летний мальчик, пропавший в Пскове 9 сентября, побоялся возвращаться домой, потому что сильно припозднился, гуляя после школы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, сегодня утром ребенка нашла местная жительница и передала родителям.

По предварительным данным, мальчику было страшно возвращаться домой, поскольку он задержался, гуляя после школы. Его мобильный телефон был разряжен играми. Всю ночь он прятался от направленных на его поиски патрульных экипажей.

Утром ребенка, спящего под балконом, увидела горожанка. Она привела мальчика к себе домой, накормила, после чего передала родителям.

Ситуацию прокомментировала старший инспектор (психолог) отдела криминалистики регионального следственного управления Лариса Котелевская: «Когда ребёнок не приходит домой, это всегда очень страшно. Страшно и родителям, и всем, кто его ищет, и всем, кто ждет информации о том, что его наконец найдут. Потому что сразу возникают самые плохие мысли об орудующих в городе маньяках и убийцах. Страшно выпускать детей из дома, страшно выходить самим. А в это время пропавшему ребенку тоже страшно. Страшно идти домой».

Лариса Котелевская выделила две причины, почему ребенок не возвращается домой: либо боится наказания за какие-то свои неудачи или проступки, либо не находит взаимопонимания с родителями по важным для него вопросам, а убегая из дома, он пытается отстоять своё право на собственное мнение, на собственные решения.

«Я уже много раз говорила и ещё раз хочу подчеркнуть, все проблемы детей имеют свою первопричину в семье, даже если эта причина поначалу и не видна. Если семья ребёнка поддерживающая, помогающая, понимающая, он никогда не убежит, а все свои горести понесёт домой, потому что знает, что там ему помогут найти выход. Но если дома практикуются жёсткие методы воздействия на ребёнка, то рано или поздно у маленького человека просто не хватит психологических ресурсов, он предпочтёт бежать, потому что невозможно бояться долго. Ребёнок будет там, где его любят и принимают», - сказала психолог.