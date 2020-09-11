Псковские активисты провели флешмоб «Скажи алкоголю – НЕТ!»

13:04, 11 сентября 2020, ПАИ

11 сентября в День трезвости в Пскове на площади Ленина активисты Молодой Гвардии Единой России провели флешмоб «Скажи алкоголю – НЕТ!». Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Совета по молодежной политике города Пскова.

В акции приняли участие студенты и жители города. Молодогвардейцы рассказали прохожим о вреде употребления алкоголя и его пагубном влиянии на здоровье человека. В ходе флешмоба, участники смогли нанести «символический удар» по алкоголю, тем самым, демонстрируя свою физическую форму и пропагандируя здоровый образ жизни.

«Если раньше был некий тренд или вектор на то, что курить или употреблять алкоголь в компаниях – это норма и показатель некой «крутизны», на сегодняшний день, все кардинально изменилось, сегодня модно быть подтянутым, спортивным. Особо стоит отметить то, что инфраструктура для занятия спортом в городе есть, я имею ввиду не только занятия в зале, но и уличные виды спорта»,- отметил руководитель аппарата Псковского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Павел Косенков.