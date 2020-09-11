0
12:43
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11:59
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11:10
Народный артист России Владимир Свекольников: Азарт мой Пушкину понравился бы
10:58
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
10:36
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
10:21
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
09:51
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
Еще новости
Общество

Псковские активисты провели флешмоб «Скажи алкоголю – НЕТ!»

Фото: Совет по молодежной политике города Пскова

11 сентября в День трезвости в Пскове на площади Ленина активисты Молодой Гвардии Единой России провели флешмоб «Скажи алкоголю – НЕТ!». Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Совета по молодежной политике города Пскова.

В акции приняли участие студенты и жители города. Молодогвардейцы рассказали прохожим о вреде употребления алкоголя и его пагубном влиянии на здоровье человека. В ходе флешмоба, участники смогли нанести «символический удар» по алкоголю, тем самым, демонстрируя свою физическую форму и пропагандируя здоровый образ жизни.

Фото: Совет по молодежной политике города Пскова

«Если раньше был некий тренд или вектор на то, что курить или употреблять алкоголь в компаниях – это норма и показатель некой «крутизны», на сегодняшний день, все кардинально изменилось, сегодня модно быть подтянутым, спортивным. Особо стоит отметить то, что инфраструктура для занятия спортом в городе есть, я имею ввиду не только занятия в зале, но и уличные виды спорта»,- отметил руководитель аппарата Псковского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Павел Косенков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
11 сентября 2020
Когда будет достроен соцгородок для пожилых людей в Пскове?
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
11 сентября 2020
Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
11 сентября 2020
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
11 сентября 2020
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября 2020
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
11 сентября 2020
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России
11 сентября 2020
Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России
Получить гражданство России станет проще
11 сентября 2020
Получить гражданство России станет проще

Идет загрузка...