Псковские педагоги и воспитатели получили респираторы в рамках благотворительной акции

16:19, 11 сентября 2020, ПАИ

Псковские педагоги и воспитатели получили респираторы в рамках благотворительной акции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, 11 сентября 50 респираторов получил детский сад № 2 и 250 респираторов – школа №25 (ППК). Их вручили глава Пскова Елена Полонская и представитель немецкого холдинга малярно-штукатурного производства.

Елена Полонская в ходе передачи благотворительной помощи отметила, что сегодня как никогда важна взаимная поддержка и забота о здоровье и безопасности тех, кто в этом особенно нуждается.

«Педагоги, воспитатели – одна из категорий, которая принимает на себя основной удар эпидемии. В условиях вынужденной смены формата обучения на дистанционное, вы сумели быстро и эффективно пересмотреть свои образовательные программы, нашли необходимые ресурсы и наладили каналы связи с детьми и родителями. В непростых условиях подготовили наших выпускников к сдаче ЕГЭ. Сегодня мы перешли на очный режим, и сейчас очень важно позаботиться о своем здоровье и о мерах безопасности во избежание распространения коронавируса», – подчеркнула глава Пскова.

Кроме того, Елена Полонская поблагодарила компанию, которая предоставила респираторы, и несмотря на сложную экономическую ситуацию, проявила себя как социально ответственный бизнес, неравнодушный к проблемам и нуждам псковичей. Также глава города призвала псковичей проявлять дисциплинированность, ответственность, заботу о себе и своих близких и строго соблюдать меры безопасности.

Заведующая детского сада № 2 Маргарита Харитонова выразила благодарность за оказанное внимание. Также педагоги школы № 25 поблагодарили за очень нужную помощь и поддержку.

За счёт средств ФСС псковские предприятия могут получить компенсацию расходов на медицинские маски, перчатки, термометры и дезинфицирующие средства. 24 июля в России изменились правила предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Согласно приказу Минтруда, срок подачи заявления на финансирование мероприятий по охране труда за счёт средств ФСС в 2020 году продлён до 1 октября.