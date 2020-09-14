«Единая Россия» побеждает во всех муниципалитетах Псковской области: расклад по мандатам

07:51, 14 сентября 2020, ПАИ

По предварительным данным, на муниципальных выборах 13 сентября партия «Единая Россия» побеждает во всех муниципалитетах Псковской области.

Публикуем предварительные данные по количеству получаемых партиями в городских и сельских поселениях районов депутатских мандатов:

Новосокольнический район. Из 47 мандатов — 41 у «Единой России», у КПРФ — 2, у «Справедливой России» - 3, у «Яблока» - 1. На довыборах в районное собрание депутатов побеждает кандидат от ЕР.

Пустошкинский район. Из 48 мандатов - 33 у «Единой России», 8 у самовыдвиженцев, по три у КПРФ и СР и один у «Яблока».

Стругокрасненский район. Из 31 мандата 29 получает «Единая Россия», 2 - «Справедливая Россия».

Красногородский район. Из 29 мандатов — 27 у «Единой России», 2 — у «Справедливой России».

Новоржевский район. Из 40 мандатов — 36 у «Единой России», у КПРФ — 2, по одному у СР и самовыдвиженца. На довыборах в районное собрание побеждает ЕР.

Локнянский район. Из 42 мандатов 37 получает «Единая Россия», 3 — у КПРФ, по одному — у СР и самовыдвиженца.

Порховский район. Из 49 мандатов — 37 мандатов получает «Единая Россия», по четыре — у самовыдвиженцев и «Справедливой России», 2 — у «Яблока», по 1 — у КПРФ и ЛДПР.

Пыталовский район. «Единая Россия» получает 37 из 40 мандатов, еще три — у КПРФ.

Печорский район. Из 45 мандатов у «Единой России» - 38, самовыдвиженцы — 5, у «Справедливой России» - 1.

Дедовичский район. 38 мандатов из 42 — у ЕР, КПРФ — 2, самовыдвиженец и СР — по одному мандату.

В Островском районе из 55 мандатов 49 получает «Единая Россия», 4 — самовыдвиженцы, по одному — у КПРФ и ЛДПР.

Усвятский район. Из 30 мандатов — 29 получает «Единая Россия», 1 - «Справедливая Россия».

Великолукский район. 46 из 50 мандатов — за «Единой Россией», три — у самовыдвиженцев, один — у КПРФ.

В Опочецком районе «Единая Россия» получает 49 из 55 мандатов, три — у СР, по одному у самовыдвиженца, КПРФ и «Яблока».

В Палкинском районе ЕР получает 39 из 50 мандатов, 7 — у самовыдвиженцев, 4 — у «Справедливой России».

В Бежаницком районе из 52 мандатов — 47 у ЕР, 5 у КПРФ, 2 у СР.

В Плюсском районе из 30 мандатов 22 у ЕР, 4 — самовыдвиженцы, 3 — у СР, 1 - у КПРФ.

В Куньинское районное Собрание «Единая Россия» проводит большинство - 17, КПРФ получает 2 мандата, 1 — у ЛДПР.

В Псковском районе из 88 мандатов у ЕР — 73, у самовыдвиженцев — 9, 3 — у КПРФ, по одному у СР, ЛДПР и «Яблока».

На выборах в Себежское районное Собрание «Единая Россия» получает 12 мандатов, по одному — у КПРФ, ЛДПР и «Яблока».