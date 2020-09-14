Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях

15:08, 14 сентября 2020, ПАИ

В ближайшее время начнется поступление антивандальных пластмассовых сидений, которые установят в Зеленом театре Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

По его словам, в Зеленом театре завершаются общие строительные работы. К среде рабочие закончат благоустройство территории: уложат плитку и уберут строительный мусор.

Как только город получит кресла, рабочие приступят к их монтажу.

Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективность высших должностных лиц.