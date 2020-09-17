На сентябрьский показ псковского «Села Степанчикова» раскупили все билеты

12:45, 17 сентября 2020, ПАИ

XXVII Пушкинский театральный фестиваль завершится 27 сентября спектаклем Псковского академического театра драмы имени Пушкина «Село Степанчиково и его обитатели», на постановку уже раскупили все билеты. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

«Солд-аут! Все билеты на спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» проданы! Дорогие зрители, мы так рады, что наша новая постановка вызвала у вас большой интерес! Спасибо за доверие!» - отметили в театре.

Следующий показ спектакля состоится 8 октября.

Псковские зрители увидели постановку Петра Шерешевского 4 сентября, хотя готов спектакль был уже в марте. Режиссер нашумевшего «Ревизора» снова удивил публику экзистенциальными размышлениями, шокирующими эпизодами и причудливым художественным миром произведения. Рецензию ПАИ «Не топором единым: в псковском театре дали по голове Фоме Опискину» читайте здесь.

Самые кассовые спектакли Пушкинского театрального фестиваля, который начнётся в Пскове 20 сентября, перечислил арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин.