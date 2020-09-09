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Андрей Пронин рассказал о самых кассовых спектаклях Пушкинского театрального фестиваля
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Общество

Андрей Пронин рассказал о самых кассовых спектаклях Пушкинского театрального фестиваля

Самые кассовые спектакли Пушкинского театрального фестиваля, который начнётся в Пскове 20 сентября, перечислил арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он рассказал, что почти все билеты проданы на моноспектакль «Пиковая дама» Евгения Князева, на спектакль - лауреат премии «Золотая маска» «Магадан / Кабаре» и на постановку «Вертинский. Русский Пьеро» режиссера Антона Оконешникова.

Зрителей могло бы быть ещё больше, уверен арт-директор, однако пандемия сказалась на материальном положении любителей театра и количестве продаваемых билетов. Кроме того, на интерес к театру влияет и опасение горожан за своё здоровье. «Но потихоньку люди всё-таки начинают адаптироваться к общественной жизни, в которую входит и культурная. Определённый интерес у ценителей искусства есть, надеюсь, что он продолжит расти», - отметил Андрей Пронин.

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