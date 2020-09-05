Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным

11:50, 05 сентября 2020, ПАИ

20 сентября начнется долгожданный Пушкинский театральный фестиваль. Как он будет организован в достаточно непростых условиях, кого позвали в гости и чего ждать псковским зрителям в эти дни – об этом ведущий ПАИ-live Максим Андреев пообщался с арт-директором Псковского драматического театра Андреем Прониным.

«Древнерусский» фестиваль

– Псковский Пушкинский театральный фестиваль начнется уже совсем скоро.

– Уже 20 сентября, собственно, начнется, осталось фактически две недели.

– Наверно, многие и не надеялись, что в этом году фестиваль состоится офлайн. Как удалось оперативно найти средства и пригласить гостей? Всегда пояснялось, что это титаническая работа, которая требует очень много времени, много усилий, и понятно, что сейчас, наверно, особенно трудно выстроить логистику. Расскажите про инженерию фестиваля.

– Да, найти средства – это действительно титаническая работа, но так как фестиваль внесен в число объектов повышенного культурного значения в России, то Министерство культуры нам выделяет определенную сумму, за что мы ему очень благодарны. Благодаря этой субсидии Министерства культуры мы смогли провести фестиваль офлайн, как и надеялись. В Сети во время эпидемии мы показали спектакли, которые в свое время не могли сюда приехать по техническим причинам. А определенный загашник у фестиваля, конечно, уже есть, и есть спектакли, которые как только выходят – мы уже думаем о том, чтобы их привезти. Поэтому особенно титанического труда при составлении этой программы не было. Театры с радостью откликнулись, потому что у многих театров тоже давно не было гастролей. Я надеюсь, что мы соберемся в теплой компании: спектакли в основном приезжают хорошие, люди – хорошие, театры – хорошие. Дай бог, чтобы нам не помешали очередные санитарные ограничения – и все пройдет в лучшем виде.

– А сколько времени понадобилось с момента, когда позвонили из министерства и сказали: «Все, отправляем деньги», – и до момента, когда уже была сверстана программа?

– Что-то верстается до сих пор, потому что детали логистики все время уточняются, утрясаются. Но основную концепцию фестиваля мы породили общим мозговым штурмом где-то за две-три недели. Она в этот раз связана с пушкинским домом, с древнерусским искусством, с фольклором. Фестиваль выстраивается вокруг двух лекций, которые будут очень интересными, я полагаю. Приедет крупнейший специалист в мире Анна Федоровна Некрылова, автор книг и о русском фольклоре, и даже о русском мате. И еще будет Евгений Водолазкин – тоже крупный специалист по летописанию, по древнерусским хронографам, а с недавнего времени и писатель. Так как будет спектакль по его роману «Лавр», то мы позвали его поговорить со зрителями и о его книгах, и о древнерусском искусстве. Вот вокруг этого остова программа и придумывалась.

– Не было проблемы с тем, что все театры были на вынужденных каникулах, был простой, двигатели разобраны, труппы распущены? Или все оперативно собрались?

– Вроде более-менее оперативно. Я не знаю, у всех ли был порядок в тот момент, когда мы их звали, все ли были к этому готовы, но все откликнулись. И потом, у нас уже были определенные планы на фестиваль, который мы хотели проводить в мае, поэтому в значительной мере наши гости – это те, которые должны были приехать к нам в мае.

От 5+ до 105+

– Наверно, бессмысленно спрашивать, на что вы советуете идти: очевидно, что авторы фестиваля не могут отдать предпочтение чему-то одному. Поэтому расскажите, пожалуйста, кратко о программе, что ждет зрителей.

– Я с огромным волнением жду приезда спектакля «Магадан-кабаре» нашего великого современника Юрия Николаевича Погребничко. Мне так кажется, что из всех русских, российских режиссеров есть две вот такие огромные «вершины»: это Васильев и Погребничко. Театр «Около дома Станиславского» никогда не был в Пскове, спектакль «Магадан-кабаре» – это к тому же еще и лауреат «Золотой маски», он был признан лучшим спектаклем малой сцены в России по итогам сезонов 2015-2016 годов. Внутренне для меня это важнейшее событие – фестиваль. Тем паче Юрию Николаевичу не так давно исполнилось 80 лет, и я думаю, что мы его юбилей тут отпразднуем в кулуарах. Разумеется, приезд Евгения Князева, ректора Щукинского училища, ведущего артиста Московского театра Вахтангова – это тоже нерядовое событие. Он не был здесь то ли шесть, то ли семь лет, последний раз приезжал, по-моему, в 2014 году. Он представит моноспектакль «Пиковая дама» с живым музыкальным сопровождением – воспоминание о спектакле Петра Наумовича Фоменко, в котором он в свое время играл Германа. Это тоже событие, которое привлечет большой зрительский интерес: даже те, кто не интересуются театром, но, скажем, смотрели сериал про Мессинга, наверно, Князева знают. Очень любопытный спектакль «Театра на Малой Бронной», который сейчас начал новую кипучую творческую жизнь под руководством Константина Богомолова: это постановка Кирилла Вытоптова «Слово о полку Игореве», пьесу написала Саша Денисова. Это история о гипотетическом мастер-классе и экзамене, который проводят для московских чоповцев по мотивам древнерусского эпоса, а конкретно «Слова о полку Игореве»: там на сцене десяток охранников в исполнении артистов «Театра на Малой Бронной», которые изучают «Слово о полку Игореве». Смешной, любопытный, яркий, необычный спектакль, который московские зрители полюбили, и я надеюсь, что полюбят его и наши зрители. Мы в последнее время находимся в тесных отношениях любви и дружбы с Александринским театром и надеемся, что эти отношения будут становиться все теснее с каждым днем. А пока что патриарх этого театра, корифей Николай Сергеевич Мартон, любимец публики (недавно ему исполнилось 85 лет) приедет к нам со своим новым спектаклем «Вертинский – русский Пьеро», в котором он читает и поет стихи Вертинского. Мне кажется, что это будет незабываемая история. С Николаем Сергеевичем чаю-то выпить, не говоря о водке, – это незабываемо, а уж на его спектакль сходить – это вовсе прекрасно. Ну и Яна Тумина со спектаклем «О рыбаке и рыбке» из Петрозаводска (совсем новый спектакль). Яна Марковна у нас специалист по визуальному театру в России, то есть это всегда очень яркая, очень своеобразная картинка на сцене, и этот ее спектакль тоже визуально изощренный. Что там хорошо – то, что возрастной ценз там где-то от пяти и до 105 лет, то есть это спектакль, в котором каждый что-то найдет для себя: дети увидят Рыбку, а взрослые посмотрят историю о закатной любви Старика и Старухи, которая омрачается, но в итоге просветляется. На самом деле будет много интересного: очень любопытная краснодарская «Пиковая дама» Кости Солдатова, которую рассказывает Том Уэйтс, то есть там все сделано с музыкой Тома Уэйтса и сам рассказчик – это как бы Том Уэйтс (артист Евгений Женихов, который своим фирменных хрипом читает Пушкина). Молодой артист небольшого драматического театра Илья Тиунов с моноспектаклем «История петербургского повесы» – это такой спектакль, который он играет в Петербурге как экскурсию по пушкинским местам. Но так как места у нас другие, то мы решили превратить его в камерный спектакль. Будет выставка Надежды Васильевой, художницы, вдовы Алексея Балабанова, выставка костюмов к кинофильмам, в частности, и Балабанова тоже. Будет театральная лаборатория с довольно сильными режиссерскими именами: мы сделаем эскизы спектаклей по русской классике с помощью Кирилла Вытоптова, чье «Слово о полку Игореве» здесь будет показано, Никиты Кобелева, Александра Плотникова и Никиты Бетехтина, и надеюсь, что что-то из этих эскизов в дальнейшем войдет в репертуар нашего театра. Покажем нашу премьеру «Село Степанчиково и его обитатели», а в день открытия фестиваля на улице Пушкина наши артисты будут читать Пушкина прямо в режиме «пленэра». Спектакль фольклорного театра «Веретье» по мотивам сказки Пушкина «Жених» тоже покажем бесплатно на улице в один из вечеров фестиваля. Вот такая достаточно компактная программа, не говоря о спектакле «Театра на Литейном» «Лавр» – я уже упоминал о том, что этот спектакль у нас будет – Бориса Павловича, одного из ведущих режиссеров российского театра. Думаю, что она довольно яркая, театры – респектабельные, названия – интересные, и надеюсь, что, несмотря на всякие санитарные меры и на то, что залы у нас будут с шахматной рассадкой, то есть будут не полностью заполнены, какие-то стулья мы вынуждены закрывать, фестиваль пройдет на достойном уровне.

– Важной частью фестиваля всегда было обсуждение спектаклей, их анализ. Зрители в этот раз смогут принять участие, послушать, дать свою обратную связь?

– В прошлом году мы это делали. В этом году, наверно, все-таки этого не будем делать, отчасти потому, что у нас сейчас не так и много спектаклей, отчасти потому, что там есть моноспектакли, которые, наверно, странно обсуждать, особенно когда это мэтры вроде Мартона или Князева. Но на лаборатории обсуждения обязательно будут. И 28 числа у нас будет дискуссия по итогам фестиваля, на которой тоже, наверно, мы коснемся того, как он прошел, и кто-то, если захочет, сможет на эту тему высказаться. Хотя главная тема дискуссии – это «Национальные театры: новая стратегия», мы надеемся, что в этой дискуссии примут участие и замминистра культуры Манилова, и Валерий Владимирович Фокин, худрук Александринского театра, и руководители ведущих национальных театров страны – из Улан-Удэ, из Казани, из Уфы и так далее. Здесь будем говорить уже о наших планах по созданию совместно с Александринским театром Национального театра России и его взаимодействии с национальными театрами регионов.

В феврале фестиваль – в мае деньги

– Вы уже коснулись ограничений, связанных с коронавирусом, но тем не менее расскажите еще, может быть, чуть подробнее: нам будут измерять температуру, будут опрыскивать руки санитайзером, будут требовать, чтобы зрители были в масках?

– Вы знаете, все это, конечно, сложно. Вот вчера мы разговаривали с санитарным инструктором, и он вообще нам сказал: «Пусть зрители до семи часов стоят на улице, потом вы их парами на расстоянии полутора метров заводите в зал, и чтобы до конца спектакля они не вставали. В антракт выходить нельзя, – говорит, – и вообще ничего нельзя». А мы говорим: «А если билеты надо купить человеку, если там старушки приходят по льготе купить себе?..» – «Нет, нельзя». Как-то мы его там уломали, чтобы он оказался более гуманным по отношению к нам, но, конечно, если к концу сентября санитарные ограничения не смягчат, то тут все будет немножко не так, как обычно. Действительно, там и температуру замеряют на входе, там обязательно и наличие маски – эту маску либо с собой надо приносить, либо можно здесь у нас взять. В антракте, если погода хорошая, мы будем предлагать людям выйти на улицу либо не скучиваться в фойе, то есть по возможности соблюдать дистанцию. Не будет, к сожалению, работать буфет. Всевозможные меры предосторожности: сидим через два кресла, только с какой-то дистанцией, с расстоянием, гардеробщик протирает руки после каждого пальто, откроем на выход больше дверей, чем обычно, будем пульверизировать в зале воздух в антракте, чтобы убить все вирусы. Как-нибудь, может, и прорвемся.

– В прошлом году была дискуссия вокруг темы переноса фестиваля с февраля, из низкого сезона, на лето. Сейчас все понимают, что что-то загадывать совершенно бесполезно и все мы живем практически одним днем, но тем не менее из опыта онлайн-фестиваля, из опыта подготовки этого фестиваля сейчас уже вырисовывается какая-то концепция, когда и каким фестиваль должен быть в следующем году?

– Тема переноса этого фестиваля во многом связана с бюджетным финансированием. Просто проводить фестиваль в феврале – это значит проводить его всегда в долг, потому что деньги в этот момент еще не выделяются. И значит, вы проведите его на свои деньги фестиваль, а потом когда-нибудь, в мае-июне, мы вам эти деньги заплатим. Это не очень удобно. Если мы когда-то станем очень богатым театром, на что надеемся, то у нас будет финансовая подушка и мы сможем сказать: «А, десять миллионов? Конечно, у нас есть! Мы проведем – потом вы нам возместите». Пока что такой возможности у нас нет. Да и если проводить фестиваль в день гибели Пушкина и вокруг дня гибели Пушкина – тут возникают вопросы и у гостей, и у псковичей, как я видел, в каких-то комментариях иногда возникают. Действительно, тогда фестиваль надо делать траурным. «А что это вы в день гибели Пушкина показываете комедию?» Поэтому я не исключаю, что фестиваль, может быть, надо переносить на май-июнь. Но тут уже вопросы о том, что «мы на даче»… Ну не знаю, наверно, все-таки не все стационарно и капитально на даче в мае, и если вы в субботу-воскресенье на даче, то в театр можно в рабочие дни сходить. Я думаю, что зимой, может быть, мы придумаем какой-то другой фестиваль – хотелось бы, чтобы их было много и чтобы они были в разные периоды года: может быть, придумаем не в феврале, скажем, а в ноябре какой-то фестиваль, в начале декабря. Хотелось бы, чтобы Пушкинским фестивалем не ограничивалась фестивальная жизнь Пскова. Эти сладкие мечты, может, и реализуются когда-то.

Пользуясь случаем, хочу позвать всех на нашу премьеру – на спектакль «Село Степанчиково и его обитатели»: она будет в рамках фестиваля, и 4 и 5 сентября мы этот спектакль играем. По крайней мере, тех, кто полюбил спектакль «Ревизор», зову точно: это работа того же режиссера.