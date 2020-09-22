Псковичи могут принять участие в конкурсе Центризбиркома
Дан старт ежегодному всероссийскому конкурсу «Атмосфера 2020-2021» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, который ежегодно проводится ЦИК России.
Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, участниками конкурса могут стать студенты, аспиранты, молодые учителя и преподаватели не старше 35 лет.
Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится по шести номинациям:
«Цифровая волна»: развитие процедуры выборов на основе современных IT-технологий.
«Твроческий циклон»: информирование и популяризация выборов.
«Научный фронт»: научно-исследовательские работы.
«Школьная жара»: учебно-методическое сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования.
«Студенческая стихия»: учебно-методическое сопровождение образовательных программ высшего образования.
«Методстанция»: обучение кадров избирательных комиссий.
Победителю в каждой номинации конкурса присуждается премия в размере 100 тысяч рублей.
Подробную информацию о конкурсе можно найти в разделе «Атмосфера» на сайте РЦОИТ при ЦИК России.
Заявка на участие в конкурсе подается до 1 ноября через личный кабинет на сайте РЦОИТ при ЦИК России. В срок до 1 декабря необходимо направить саму конкурсную работу.