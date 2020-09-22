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Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе Центризбиркома

Дан старт ежегодному всероссийскому конкурсу «Атмосфера 2020-2021» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, который ежегодно проводится ЦИК России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, участниками конкурса могут стать студенты, аспиранты, молодые учителя и преподаватели не старше 35 лет.

Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится по шести номинациям:

«Цифровая волна»: развитие процедуры выборов на основе современных IT-технологий.

«Твроческий циклон»: информирование и популяризация выборов.

«Научный фронт»: научно-исследовательские работы.

«Школьная жара»: учебно-методическое сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования.

«Студенческая стихия»: учебно-методическое сопровождение образовательных программ высшего образования.

«Методстанция»: обучение кадров избирательных комиссий.

Победителю в каждой номинации конкурса присуждается премия в размере 100 тысяч рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно найти в разделе «Атмосфера» на сайте РЦОИТ при ЦИК России.

Заявка на участие в конкурсе подается до 1 ноября через личный кабинет на сайте РЦОИТ при ЦИК России. В срок до 1 декабря необходимо направить саму конкурсную работу.

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