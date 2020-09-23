Историко-краеведческим центром станет кинотеатр «Октябрь» в Пскове

09:53, 23 сентября 2020, ПАИ

Историко-краеведческим центом станет кинотеатр «Октябрь» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На основании распоряжения президента России Владимира Путина на проектирование и реконструкцию историко-краеведческого центра с целью расширения площади псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева выделено 321 млн 230 тысяч рублей.

Реконструкция предусмотрит следующие перспективы: создание современного библиотечного пространства, художественной галереи для псковских художников, предоставление помещения для молодежных формирований, создание условий для развития туризма – размещение информационного туристического центра, организация видовой площадки на Кремль для всестороннего его изучения, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Сама библиотечная составляющая будет представлять собой индивидуальное библиотечное место, единое фондохранилище.

В структуру библиотеки войдут: балконный зал для индивидуальной работы читателей; отдел международных и межрегиональных связей; онлайн зал-галерея выдающихся псковичей, прославивших Псков в различные времена (почетные граждане, историки-краеведы конца XIX – начала XX веков, псковичи - участники Отечественной войны 1812 года и др.); зал - интерактивная витрина истории города; зал-кафе; выставочный зал «Псковская земля глазами художников и фотографов»; зал хранения периодических изданий (псковские газеты и исторические журналы); смотровая площадка (с возможностью проведения обзорных экскурсий для жителей и гостей Пскова).

«Помимо этого планируем, что историко-краеведческий центр получит доступ к Президентской библиотеке, соответственно, все те информационные ресурсы, которые там располагаются, будут доступны. На сегодняшний день у нас есть доведенные денежные лимиты – бюджетная роспись. На следующей сессии Псковской городской Думы эти лимиты будем рассматривать официально, следующий шаг – объявление торгов на проектирование. Далее – результаты конкурса на строительно-монтажные работы», – отметил Александр Коновалов.

Проект реконструкции будет рассчитан на 2020-2022 год.

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева расположена на Октябрьском проспекте, 19а, и содержит в своем активе более 100 тысяч документов, из них 60 % – историческая и краеведческая литература.