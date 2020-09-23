Вопрос размещения участкового пункта полиции обсудили в Овсище

10:36, 23 сентября 2020, ПАИ

22 сентября в Овсище состоялась рабочая встреча по вопросу размещения участкового пункта полиции в микрорайоне. В обсуждении приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутат по округу № 12 Григорий Стороненков, начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин, а также представитель строительной компании «Скандинавия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве варианта решения вопроса рассматривается помещение по адресу Алехина, 24, площадью 16 квадратных метров. Сегодня участники встречи осмотрели еще два помещения на Алехина, 28 и 30, которые на данный момент находятся в собственности компании «Скандинавия». По мнению полицейских, наиболее подходящий вариант размещения находится в доме на Алехина, 30, площадью 26 квадратных метров. Имеется отдельный вход и санузел.

Руководство муниципалитета проведет переговоры с компанией-застройщиком, чтобы выбрать оптимальный формат сотрудничества по поводу этого помещения.

Открытый в Овсище пункт полиции прекратил свою работу в связи с постоянными подтоплениями помещения канализационными водами. Рабочий кабинет участкового из-за излива канализаций пришел в негодность. В настоящее время участковый по данной территории ведет прием в здании Управления МВД по городу Пскову. Чтобы обеспечить жителям шаговую доступность к правоохранительным органам, депутат по округу совместно с муниципалитетом и руководством городской полиции ведет работу по подбору другого помещения, где мог бы разместиться участковый.