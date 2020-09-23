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Общество

Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»

Фото Андрея Степанова.

Во вторник, 22 сентября, в Пскове с рабочим визитом находился заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус. Цель его визита — ознакомление с ходом реализации проекта ООО «Титан -Полимер» в регионе.

Вместе с председателем совета директоров АО ГК «Титан» Михаилом Сутягинским он посетил строительную площадку завода.

«Увиденным мы впечатлены, - отметил Алексей Белоус. - Компания умеет строить, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать. У нее есть необходимый потенциал для реализации масштабных проектов: персонал, оборудование, знания и опыт».

Газпромбанк сотрудничает с Группой компаний «Титан» в течение ряда лет.

Фото Андрея Степанова.

«Это не первый наш совместный проект, - рассказал Алексей Белоус. - ГК «Титан» всегда отличалась высоким качеством работ, быстрой реализацией проектов и запуском своих предприятий раньше срока».

Банк уже осуществляет финансирование проекта компании по техническому перевооружению производства фенола и ацетона, а в октябре стартует совместный проект по организации выпуска изопропилового спирта на базе предприятия в Омске.

«Проект по фенолу и ацетону положит начало производству в России эпоксидных смол, - сообщил Михаил Сутягинский. - Еще один проект — производство изопропилового спирта, который всех нас выручил в пандемию коронавируса и помог предотвратить развитие инфекции. Он будет не только без запаха, но и высококонцентрированным, что позволит в считаные секунды убить вирус».

Фото Андрея Степанова.

Напомним, что в августе этого года Газпромбанк и ООО «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан») подписали соглашение по финансированию строительства в Псковской области завода по производству биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТ) мощностью до 72 тыс. тонн в год и гранул полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью до 210 тыс. тонн в год.

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