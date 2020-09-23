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Общество

Псковский филиал Россельхозбанка назвал наиболее популярные у населения вклады

Объем привлеченных средств населения в Псковском филиале Россельхозбанка сегодня превысил отметку в 6,7 млрд рублей. Всего в настоящее время Банк в регионе обслуживает около 42 тыс. вкладчиков. Наиболее востребованы среди населения вклады «Пенсионный плюс» (на его долю приходится 40% портфеля) и «Доходный» (30%).

Открыть вклад можно в любом подразделении Банка на территории Псковской области или через дистанционные каналы связи с Банком. Однако для удобства клиенты РСХБ могут также традиционно получить сберегательную книжку к депозиту.

«Каждый клиент может найти для себя в Россельхозбанке наиболее оптимальный вариант вложения средств с учетом индивидуальных потребностей. Это стало возможным благодаря расширению линейки депозитных банковских программ и гибким условиям по каждому конкретному продукту. Сейчас все вклады в РСХБ созданы с учетом управляемости и доходности», – отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов.

Например, в линейке депозитов для физических лиц появился новый продукт - вклад «Растущий доход». Он открывается на сумму от 10 000 рублей на срок 540 дней. Основным его преимуществом является растущая в течение срока действия вклада процентная ставка, а также возможность досрочного закрытия на льготных условиях. С подробными условиями действия этой и других банковских программ можно ознакомиться на официальном сайте Банка https://www.rshb.ru/, по номеру телефона горячей линии 8 (800) 100-0-100, на онлайн-площадках и при личном посещении офиса.

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