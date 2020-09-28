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Культура

Дмитрий Месхиев: Псковский театр будет проводить экспансию русского театра в другие страны

Дмитрий Месхиев. Фото Андрея Степанова

Псковский театр будет проводить экспансию русского театра в другие страны, заявил художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия».

«У нас есть проекты этих конкретных решений. Все эти вещи нужно взвесить, получить одобрение, финансирование. У нас есть идеи, чтобы мы через псковский театр делали некую экспансию русского театра в страны Восточной Европы и Скандинавии. Мы могли бы представлять в той же Прибалтике не только псковский театр, но и всю палитру национальных театров. Представлять и предлагать гастрольную политику российского театрального искусства», - сказал Дмитрий Месхиев.

Также худрук псковского театра озвучил идею по организации совместных с национальными театрами фестивалей в Пскове и Санкт-Петербурге. «Некоторым национальным театрам нет смысла приезжать в Псков, потому что здесь нет диаспоры, но фестивальное движение, с моей точки зрения, это очень интересная история. Когда будет три площадки: Москва, Петербург и Псков, это будет очень хорошо. Тем более московская площадка полностью оснащена, чтобы любой театр смог приехать», - пояснил Дмитрий Месхиев.

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