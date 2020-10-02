Осенняя генуборка началась в Пскове

13:13, 02 октября 2020, ПАИ

Осенняя генуборка началась в Пскове 1 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, месячник по благоустройству и санитарной обработке продлится в городе до 31 октября.

Руководителям организаций администрация города рекомендует провести уборку и очистку территорий в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

Служба благоустройства города и Специализированная служба обеспечат желающих принять участие в генеральной уборке необходимым инвентарем. Сбор мусора будет производиться в контейнеры, предоставленные региональным оператором.