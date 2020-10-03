Систему электроснабжения отремонтировали в доме на улице Новоселенинской в Великих Луках

21:12, 03 октября 2020, ПАИ

В многоквартирном доме № 10 на улице Новоселенинской в Великих Луках завершился капитальный ремонт систем электроснабжения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области, работы выполнены в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год.

Строители подрядной организации ООО «Созидатель» выполнили капитальный ремонт разводки и распределительных шкафов, замену светильников, вводно-распределительного устройства, этажных щитков.

Все работы качественно, в полном объеме и с опережением сроков, указанных в договоре, отметили в ведомстве.

В 2020 году в Великих Луках капитальные ремонты систем электроснабжения планируется выполнить в 34 многоквартирных домах.

Сейчас работы уже завершены по следующим адресам: ул. Новоселенинская, 8; ул. Сибирцева, 1; ул. Ставского, 6; ул. Автомобильная, 20; ул. Сибирцева, 32; пр. Ленина, 13.

Проводятся капитальные ремонты систем электроснабжения в домах по следующим адресам: пр. Гагарина, 48Б; ул. Заслонова, 29/10; ул. Заслонова, 46/12; пр. Нелидовский, 3А; ул. Новоселенинская, 34; пр. Октябрьский, 6; ул. Сибирцева, 18; ул. Сибирцева, 25; ул. Первомайская, 2; ул. Пионерская, 22.