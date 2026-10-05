Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 12 тысяч псковичей вакцинировались от гриппа

Прививку от гриппа в Псковской городской поликлинике сделало уже 11 819 жителей региона, сообщили ПАИ в медучреждении.

Фото: ПАИ

«Эта внушительная цифра – лучшее доказательство нашей с вами общей ответственности. С каждой прививкой мы становимся на шаг ближе к крепкому коллективному иммунитету. Мы лишаем вирус силы и защищаем не только себя, но и тех, кто нам дорог: наших детей, пожилых родителей и коллег», – подчеркнули в поликлинике.

Для вакцинирования доступен препарат «Совигрипп». Он отлично переносится организмом, имеет высокий профиль безопасности и формирует надёжный барьер против актуальных штаммов вируса, отметили в медучреждении.

Сделать прививку можно в любом подразделении Псковской городской поликлиники или в мобильном пункте в ТЦ «Империал» на улице Коммунальной, 41 на втором этаже. В будние дни он работает с 10:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 15:00.

Прививочные кабинеты работают в первом структурном подразделении на улице Кузнецкой, 19 (кабинет № 12) с 08:00 до 15:30 с понедельника по пятницу, во втором на улице Коммунальной, 23 (кабинет № 4) – с 08:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, в третьем на улице Индустриальной, 8 (кабинет № 7) – с 08:00 до 15:00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам и с 08:00 до 14:00 по средам.

Для вакцинации нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 октября 2026

Почти 12 тысяч псковичей вакцинировались от гриппа
05 октября 2026

Почти 40% клещей в Псковской области оказались переносчиками инфекций
05 октября 2026

Врач объяснил, почему густая кровь не говорит о риске тромбоза
05 октября 2026

Псковичи могут принять участие в конкурсе памяти о геноциде советского народа «Общая память»
05 октября 2026

Дни ранней диагностики опухолей лор-органов пройдут в псковской больнице
05 октября 2026

Псковские студенты приняли участие в выездном интенсиве «В курсе»
05 октября 2026

Дождь и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября
05 октября 2026

Заведующая детским садом в Пскове удостоена благодарности Правительства России

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...