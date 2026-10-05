Почти 12 тысяч псковичей вакцинировались от гриппа

23:17, 05 октября 2026, ПАИ

Прививку от гриппа в Псковской городской поликлинике сделало уже 11 819 жителей региона, сообщили ПАИ в медучреждении.

«Эта внушительная цифра – лучшее доказательство нашей с вами общей ответственности. С каждой прививкой мы становимся на шаг ближе к крепкому коллективному иммунитету. Мы лишаем вирус силы и защищаем не только себя, но и тех, кто нам дорог: наших детей, пожилых родителей и коллег», – подчеркнули в поликлинике.

Для вакцинирования доступен препарат «Совигрипп». Он отлично переносится организмом, имеет высокий профиль безопасности и формирует надёжный барьер против актуальных штаммов вируса, отметили в медучреждении.

Сделать прививку можно в любом подразделении Псковской городской поликлиники или в мобильном пункте в ТЦ «Империал» на улице Коммунальной, 41 на втором этаже. В будние дни он работает с 10:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 15:00.

Прививочные кабинеты работают в первом структурном подразделении на улице Кузнецкой, 19 (кабинет № 12) с 08:00 до 15:30 с понедельника по пятницу, во втором на улице Коммунальной, 23 (кабинет № 4) – с 08:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, в третьем на улице Индустриальной, 8 (кабинет № 7) – с 08:00 до 15:00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам и с 08:00 до 14:00 по средам.

Для вакцинации нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.