Почти 40% клещей в Псковской области оказались переносчиками инфекций

22:38, 05 октября 2026, ПАИ

25 клещей исследовали в лабораториях Псковской инфекционной больницы с 28 сентября по 4 октября. Всего в 2026 году исследован 1 831 клещ, сообщили ПАИ в медучреждении.

За неделю в Пскове исследовали 22 клеща, пять из них оказались поражены иксодовым клещевым боррелиозом. Других инфекций специалисты не выявили. Трёх клещей исследовали в Великих Луках – один также был поражён иксодовым клещевым боррелиозом.

В сравнении с предыдущей неделей период с 28 сентября по 4 октября характеризуется снижением поражённости клещей, исследованных в лабораториях больницы, ещё на 2,8 пункта, до 24 %.

При этом средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями, по статистике инфекционной больницы, с начала 2026 года достиг 39,4 %.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона 2 360 человек (39 человек – на последней неделе) обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. При этом недельный показатель укусов снизился в 2,5 раза. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.