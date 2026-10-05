Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач объяснил, почему густая кровь не говорит о риске тромбоза

Одного лишь показателя густоты крови или результатов общего анализа недостаточно, чтобы судить о предрасположенности к тромбозам. Об этом рассказал заведующий отделением гематологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Радион Тарновский, пишет «Лента.ру».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По словам специалиста, вероятность тромбоза складывается из совокупности причин, среди которых в том числе возраст и наличие заболеваний. Также риск возрастает после крупных хирургических вмешательств и при длительном обездвиживании. Именно поэтому в послеоперационном периоде пациентам часто назначают антикоагулянты и рекомендуют начинать двигаться как можно раньше.

К другим факторам риска Радион Тарновский отнёс отдельные виды онкологических заболеваний, перенесённый тромбоз, авиаперелёты и поездки с вынужденным ограничением подвижности, беременность и послеродовой период, избыточную массу тела, курение и приём некоторых гормональных препаратов. При этом наличие даже одного из них не означает, что тромбоз обязательно возникнет, подчеркнул гематолог.

Он также предостерёг от бесконтрольного приёма аспирина или антикоагулянтов при опасениях из-за густой крови. Такие препараты имеют чёткие показания и способны увеличивать риск кровотечений.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 октября 2026

Почти 12 тысяч псковичей вакцинировались от гриппа
05 октября 2026

Почти 40% клещей в Псковской области оказались переносчиками инфекций
05 октября 2026

Врач объяснил, почему густая кровь не говорит о риске тромбоза
05 октября 2026

Псковичи могут принять участие в конкурсе памяти о геноциде советского народа «Общая память»
05 октября 2026

Дни ранней диагностики опухолей лор-органов пройдут в псковской больнице
05 октября 2026

Псковские студенты приняли участие в выездном интенсиве «В курсе»
05 октября 2026

Дождь и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября
05 октября 2026

Заведующая детским садом в Пскове удостоена благодарности Правительства России

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...