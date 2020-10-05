Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя

10:14, 05 октября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили педагогов, работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником – Днем учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что педагоги – главное богатство российской образовательной системы. Благодаря их профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников, подчеркнули власти Пскова.

«Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний», – обратилась к псковским педагогам Елена Полонская.

«Вы не только даете детям знания, но и учите быть честными, добрыми, верить в собственные силы и добиваться поставленных целей, вы делаете все для того, чтобы они выросли всесторонне и гармонично развитыми, успешными людьми», – добавил Александр Братчиков.

Градоначальники в этот праздничный день выразили слова благодарности педагогам за большой вклад в дело обучения и воспитания юных граждан Пскова и пожелали педагогам крепкого здоровья, благополучия, энергии, оптимизма и профессиональных достижений.