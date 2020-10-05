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Общество

«Поздравительную открытку учителю» могут отправить жители Псковской области

«Поздравительную открытку учителю» могут отправить жители Псковской области. Инициатором такой акции в День учителя выступило Псковское региональное отделение партии «Единая Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, акция стартовала 5 октября.

«В этот день мы можем поздравить людей, которые выбрали для себя одну из самых лучших профессий – профессию учителя. Каждый учитель вложил в нас частичку своего сердца, своей души. За время нашей учебы в школе педагоги не только обучили нас разным наукам, но и воспитали в нас лучшие человеческие качества. Присоединившись к партийной акции, любой житель Псковской области может написать учителям, адресовав им слова благодарности за все хорошее, что они когда-то сделали для нас, помогли нам реализоваться во взрослой жизни», – отметили в пресс-службе.

С 5 по 9 октября на улицах Пскова можно подойти к волонтерам и написать на специальной праздничной открытке слова поздравления любимому педагогу. Все открытки для адресатов доставят активисты волонтерского центра «Единой России».

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