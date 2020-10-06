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Общество

По поручению губернатора создана комиссия для выяснения обстоятельств ЧП в великолукской школе

Для выяснения обстоятельств ЧП в великолукской школе по поручению губернатора была создана комиссия. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram.

«По моему поручению создана комиссия с участием контрольных органов», - отметил глава региона.

5 октября во время линейки в школе №7 недомогание почувствовали 13 школьников. Все они были доставлены в больницу. Вечером в медицинское учреждение попал ещё один ученик этой школы. Губернатор исключил версию отравления наркотиками.

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