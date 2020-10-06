Ещё один великолукский школьник попал в больницу

07:24, 06 октября 2020, ПАИ

В больницу попал ещё один великолукский школьник. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своём Instagram.

По словам губернатора, во время линейки 13 детей из разных классов почувствовали недомогание. Школьники жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые – на тошноту.

«В кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, - добавил псковский губернатор. – Два ребёнка остаются в состоянии средней степени тяжести, состояние здоровья остальных детей – удовлетворительное».

Михаил Ведерников рассказал, что 5 октября около восьми часов вечера в больницу с аналогичными симптомами доставлен ещё один ребёнок из этой школы. У каждого школьника были взяты анализы для установления причины произошедшего. Также губернатор исключил версию с отравлением детей наркотиками.