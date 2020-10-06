Эксперты: Россия сохранит высокие темпы роста по безналичным платежам

19:30, 06 октября 2020, ПАИ

Среднегодовые темпы роста выручки от безналичных платежей в России сохранятся на уровне 2,8−7,8 % до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт экспертов Boston Consulting Group (BCG) под названием «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее».

Эксперты отметили, что в 2014-2019 годах Россия была «абсолютным мировым лидером» по этому показателю – среднегодовые совокупные темпы роста выручки в сфере безналичных платежей составляли 15,6 %.

«В последующие пять лет, скорее всего, Россия сохранит это положение. Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020-2024 годах 2,8−7,8 %, в зависимости от сценария восстановления экономики», – прогнозируют в BCG.

Среди факторов, заметно повлиявших на снижение показателя, эксперты назвали пандемию коронавируса.