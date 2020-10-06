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Общество

Михаил Ведерников поздравил Невельский район с 77-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

С 77-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня мы чтим военный и, конечно, трудовой подвиг невельчан. Своими руками жители заново отстраивали города и деревни, дома и социальную инфраструктуру, восстанавливали дороги и экономику района», - отметил губернатор, добавив, что в задачи входит сделать все возможное, чтобы сохранить историческую память.

Также глава региона пожелал жителям района счастья, благополучия, мира и добра.

«Низкий поклон ветеранам за то, что нынешняя молодежь не знает ужасов войны и трудностей послевоенного времени», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В этот день в Невеле прошел ряд торжественных мероприятий. В частности, состоялось открытие экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. По улицам города проехала техника военных лет. К центральному воинскому захоронению власти города и местные жители возложили цветы.

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