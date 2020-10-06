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Общество

Власти города и невельчане возложили цветы к центральному воинскому захоронению

Фото: Невельский вестник

К центральному воинскому захоронению в Невеле власти города и местные жители возложили цветы. Торжественное возложение венков и цветов проходит в день освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Невельский вестник».

Фото: Невельский вестник

Десятки невельчан, а также глава администрации Невельского района Олег Майоров, председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев и представитель администрации Псковской области Сергей Дроздов, а также местные жители приняли участие в возложении цветов к центральному воинскому захоронению.

Фото: Невельский вестник

Сергей Дроздов поздравил всех жителей Невельского района от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ранее в Невеле открылась экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Кроме того, по улицам проехала техника военных лет.

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