Власти города и невельчане возложили цветы к центральному воинскому захоронению

15:29, 06 октября 2020, ПАИ

К центральному воинскому захоронению в Невеле власти города и местные жители возложили цветы. Торжественное возложение венков и цветов проходит в день освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Невельский вестник».

Десятки невельчан, а также глава администрации Невельского района Олег Майоров, председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев и представитель администрации Псковской области Сергей Дроздов, а также местные жители приняли участие в возложении цветов к центральному воинскому захоронению.

Сергей Дроздов поздравил всех жителей Невельского района от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ранее в Невеле открылась экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Кроме того, по улицам проехала техника военных лет.