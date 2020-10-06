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Общество

Посвященная Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле

В Невеле открылась экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Сегодня Невель празднует День города, пишет газета «Невельский вестник».

В музее истории Невеля 6 октября открылась экспозиция. Выставка является совместным проектом музея и поискового отряда «Патриот 60».

  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник
  • Посвящённая Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
    Фото: Невельский вестник

Для посетителей представлена техника военных лет, полевая кухня, документы и фотографии, а также образцы оружия. На празднике звучали песни военных лет, сводки Совинформбюро, а также демонстрировались сценки военного времени.

6 октября в Невеле проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города, приуроченные к 77-летию освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков.

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