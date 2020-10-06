Посвященная Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле

11:46, 06 октября 2020, ПАИ

В Невеле открылась экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Сегодня Невель празднует День города, пишет газета «Невельский вестник».

В музее истории Невеля 6 октября открылась экспозиция. Выставка является совместным проектом музея и поискового отряда «Патриот 60».



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник



Фото: Невельский вестник

















Для посетителей представлена техника военных лет, полевая кухня, документы и фотографии, а также образцы оружия. На празднике звучали песни военных лет, сводки Совинформбюро, а также демонстрировались сценки военного времени.

6 октября в Невеле проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города, приуроченные к 77-летию освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков.