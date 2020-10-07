Нинель Салагаева рассказала, выдержит ли псковский бизнес вторую самоизоляцию

17:15, 07 октября 2020, ПАИ

Выдержит ли псковский бизнес вторую самоизоляцию, рассказала заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 7 октября.

«Наша задача - не допустить, чтобы такое повторилось в течение этого года второй раз», - отметила Нинель Салагаева, добавив, что во время заседания рабочей группы по борьбе с коронавирусом во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным озвучили недопустимость повторения этой ситуации.

По словам заместителя губернатора, лучше ввести ограничительные меры, обязать носить средства индивидуальной защиты и уделить внимание обработке помещений.

«Если это произойдет, то, конечно, будет для экономики вторым очень тяжелым ударом. Как она себя поведет и выживет ли, сложно прогнозировать», - добавила Нинель Салагаева.

Ранее заместитель губернатора рассказала, что экономика региона чувствует себя неважно. Недополучение в бюджет Псковской области составит около двух млрд рублей.