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Общество

Российский телеведущий Михаил Кожухов приехал в Псков

Фото: Instagram-аккаунт кофейни "Кофе с Кикоиным"

Ведущий телепрограмм «В поисках приключений» и «Вокруг света» на телеканале «Россия» Михаил Кожухов сегодня, 8 октября, приехал в Псков.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила псковская кофейня «Кофе с Кикоиным», куда известный журналист заехал на завтрак.

Известно, что вместе с ним в Псковскую область приехала экспедиция Клуба путешествий. Это авторская программа Михаила Кожухова, где путешественники отправляются по интересными туристическими маршрутами в разные точки мира в сопровождении музыкантов, актеров, телерадиоведущих и других интересных людей.

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