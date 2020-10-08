Российский телеведущий Михаил Кожухов приехал в Псков

13:50, 08 октября 2020, ПАИ

Ведущий телепрограмм «В поисках приключений» и «Вокруг света» на телеканале «Россия» Михаил Кожухов сегодня, 8 октября, приехал в Псков.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила псковская кофейня «Кофе с Кикоиным», куда известный журналист заехал на завтрак.

Известно, что вместе с ним в Псковскую область приехала экспедиция Клуба путешествий. Это авторская программа Михаила Кожухова, где путешественники отправляются по интересными туристическими маршрутами в разные точки мира в сопровождении музыкантов, актеров, телерадиоведущих и других интересных людей.