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Общество

Снимать маску после прививки от коронавируса рекомендуют не всем

Александр Гинцбург заявил, что прекратить носить маски можно будет только после появления достаточного количества антител. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

«Антитела к любому чужеродному антигену, в данном случае к вакцине, выходят на плато, то есть достигают максимума, через три-четыре недели, то есть через 21–28 дней. Исходя из этого, если это плато достаточно для того, чтобы защитить человека от инфекции, то, соответственно, можно ходить без маски. Но если этот уровень защиты не достигнут, тогда лучше носить маску», - прокомментировал глава центра.

Александр Гинцбург рекомендовал при недостаточном уровне антител не отказываться от средств защиты.

Выяснить же, насколько высок уровень антител, можно с помощью тест-систем. Они уже выпускаются в России.

 

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