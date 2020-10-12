Клип о любви и таксидермии выпустил псковский музыкант Денис Кугай

13:29, 12 октября 2020, ПАИ

12 октября состоялась премьера клипа «Лужи» артиста Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, лидера группы «Слезы Счастья», фронтмена групп Element One и Drift Дениса Кугая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В видеоролике снялись актеры театра Ксения Соколова, Линда Ахметзянова, Георгий Болонев и режиссер Сергей Чехов. Это уже третий видеоролик проекта kugai, в этом случае Денис выступил не только автором и исполнителем, но и режиссером.

«Это не просто какая-то песня. Она кажется мне удачной лично для меня, - отметил Кугай. - Она на русском языке, она не касается ни политики, ни какого-либо социального аспекта, не указывает на имена – в этом нет злободневности. Мне показалось, что из нее надо сделать что-то больше, чем песню».

В случае с предыдущими клипами – «Дышу» и «ГДМ» – скелет произведения постепенно и одновременно обрастал звуком и видеорядом, который создавал и режиссировал Дмитрий Шерстнев (видеомастер проекта). В данном случае «Слезы Счастья» уже исполняли «Лужи» на концертах. «Это будет история, довольно запутанная, и у нас было всего три минуты, чтобы ее рассказать», - отметил автор и объяснил, что больше всего его волновало, будет ли понятна зрителям та мысль, которая, возможно, идет вразрез с текстом песни.

Какая проблема внутреннего космоса человека стала предметом художественного исследования в клипе, объяснил автор: «Видеоряд будет частным случаем большой космической проблемы, то есть проблемы внутреннего космоса. Даже в самых честных, открытых и уязвимых своих положениях – в отношении влюбленности, например – чаще всего мы идем на поводу у собственных инстинктов, потому что, являясь животными, мы не можем в себе это побороть. Наше животное начало заставляет нас присваивать, и мы собираем трофеи. Мы говорим прекрасные романтические слова, делаем сентиментальные высказывания, говорим приятности друг другу, но на самом деле мы ведем себя как звери. И мы сами страдаем от того, что мы делаем, но все равно продолжаем это делать. Нам нужен этот трофей. Один или несколько. Это наша природа – пометить свою территорию, забрать как можно больше. Мы знаем, что оно просто останется бесхозным, но все равно это копим. Наверное, мы не на той ступени эволюции, чтобы отказаться от этого волевым решением, потому что многие вещи неподконтрольны нашей воле. Вразрез с текстом самой песни это будет немного о том, что не стоит судить даже самое жуткое, что происходит вокруг тебя, только с точки зрения каких-то своих нравственных императивов, потому что каждый из нас несет в себе тьму, и никто не знает, как она выстрелит. Это о внутренней темноте».

Видео вышло длиннее, чем оригинальный трек, поскольку в нем есть «послесловие» – небольшой сюрприз, который может что-то объяснить и который, надеется автор, зрители оценят с иронией.

Проект kugai вытекает из всего музыкального творчества Дениса Кугая (группа «Слезы Счастья» существует уже 20 лет, Drift – 15 лет), это то, что требует отдельного высказывания. Первоначально Кугай решил реализовать тот материал, который не влезает в существующие проекты. Постепенно у него появилась команда: гитаристка «Слез Счастья» Кристина Бужинская, звукорежиссер театра Борис Никитин, оператор Дмитрий Шерстнев. «Этот студийный проект не имеет сроков давности, у него нет никаких задач по продвижению, по покорению регионов, ему не нужно ехать в тур. Мы просто решили, что будем делать это вместе, как появляется материал», - объяснил Кугай.

В первых видеороликах как будто бы прослеживается единая линия, концепция повседневного городского пространства. «Все мы мрачные пессимисты. Конечно, все всегда будет похоже, – отметил Денис Кугай. – Это принято называть почерком, но на самом деле в этом нет никакого почерка. То, что нам просто близки какие-то мрачные темы или какие-то серые, темные тона, говорит о том, что так мы сейчас воспринимаем действительность. И что-то такое, конечно, будет».