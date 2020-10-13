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Общество

Россия выйдет на плато по коронавирусу через 10-20 дней

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом пишет РИА Новости.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала Пшеничная.

По ее словам, россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, отметила Пшеничная, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.
Эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметен не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила она.

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