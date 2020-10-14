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Общество

Пушкинский театральный фестиваль останется в региональной событийной сетке после федерализации театра

Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра.

После объединения Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина с Александринским театром в Санкт-Петербурге псковские фестивали – Пушкинский театральный фестиваль и фестиваль «Другое искусство» – останутся в региональной событийной сетке. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время встречи министра культуры России Ольги Любимовой с активом Псковского драмтеатра 14 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители Псковского драмтеатра поинтересовались у Михаила Ведерникова, какова будет судьба псковских фестивалей, в частности Пушкинского театрального фестиваля и фестиваля «Другое искусство», после объединения двух театров.

Губернатор подчеркнул, что фестивали останутся в региональной событийной сетке. «Из Пскова вы никуда не переезжаете. Мы свою региональную составляющую оставим, а также будем поддерживать эти фестивали, привлекать бюджетные средства», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что эти фестивали яркие и значимые. По его словам, это видно по количеству зрителей, которые их посещают.

Напомним, министр культуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Псковской области по приглашению главы региона.

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