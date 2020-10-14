Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом

09:23, 14 октября 2020, ПАИ

Министр культуры России Ольга Любимова 14 октября по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прибыла с рабочим визитом в регион. Она планирует посетить целый ряд ключевых объектов культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, Ольга Любимова осмотрит Покровскую башню и Варлаамовский угол, входящие в комплекс крепостных сооружений Окольного города. Официальные лица возложат цветы к памятнику известному реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову, который был открыт в регионе несколько дней назад.

В рамках программы пребывания Ольга Любимова посетит Псковскую областную универсальную научную библиотеку, где была завершена масштабная реконструкция, а также пообщается с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, чтобы обсудить перспективы передачи учреждения на федеральный уровень. Ожидается, что министр также примет участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова.

Перспективы развития взаимодействия региона с министерством, особенности реализации национального проекта «Культура» будут затронуты на рабочей встрече Михаила Ведерникова и Ольги Любимовой.