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Общество

Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом

Министр культуры России Ольга Любимова 14 октября по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прибыла с рабочим визитом в регион. Она планирует посетить целый ряд ключевых объектов культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, Ольга Любимова осмотрит Покровскую башню и Варлаамовский угол, входящие в комплекс крепостных сооружений Окольного города. Официальные лица возложат цветы к памятнику известному реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову, который был открыт в регионе несколько дней назад.

В рамках программы пребывания Ольга Любимова посетит Псковскую областную универсальную научную библиотеку, где была завершена масштабная реконструкция, а также пообщается с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, чтобы обсудить перспективы передачи учреждения на федеральный уровень. Ожидается, что министр также примет участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова.

Перспективы развития взаимодействия региона с министерством, особенности реализации национального проекта «Культура» будут затронуты на рабочей встрече Михаила Ведерникова и Ольги Любимовой.

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