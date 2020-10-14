Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе

15:38, 14 октября 2020, ПАИ

В Великолукском районе преобразят сразу несколько образовательных учреждений. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Администрация Великолукского района уже подготовила проектную документацию по капитальному ремонту МОУ «Переслегинская гимназия».Также разработан проект по реконструкции детского сада «Ленок» в деревне Шелково и возведению дополнительной пристройки для него.

Помимо этого, имеется и разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков в здании детского сада «Росинка» деревни Переслегино по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.