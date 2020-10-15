Дом, который построен для вас

09:20, 15 октября 2020, ПАИ

Просторные и светлые квартиры, система отопления с регулятором температуры и счетчиком тепла, большой коридор на этаже, балкон общего пользования, где можно хранить коляски и велосипеды, два лифта и всего один подъезд - не дом, а мечта. Новоселы с улицы Балтийской, 1а в Пскове начали получать ключи от своих квартир.

Выгодное вложение

Для Арама покупка квартиры в доме на улице Балтийской, 1а в Пскове – первая в жизни. На этой неделе он получил долгожданные ключи.

«Я до этого как-то все больше участки земельные приобретал, – улыбается он. – А вот квартиру, получается, купил впервые».

На дом на улице Балтийской Арам обратил внимание, когда тот вовсю уже строился. Говорит, что понравился район и расположение здания.

«Все инфраструктурные объекты находятся в шаговой доступности: магазины «Лента» и «Леруа Мерлен», который совсем скоро откроется, торгово-развлекательный центр «Фьорд Плаза», недалеко спортивный комплекс «Олимп» и Ледовый дворец, куда в перспективе смогут ходить заниматься мои дети. Считаю, что довольно выгодно вложиться в такую жилплощадь», – отметил Арам.

Детей у Арама и его жены пока нет, поэтому жить в новой квартире супружеская пара будет вместе с родителями.

До этого семья проживала в «двушке» в старой части города, теперь у них в распоряжении будет трехкомнатная квартира общей площадью 77 квадратных метров, из которых почти 21 – кухня.

«Когда мне дом приглянулся, я обратился напрямую к застройщику, в компанию «Псковжилстрой», – рассказал Арам. – Дом уже строился — это был май прошлого года. Свободных квартир оставалось не так и много. Первоначально мы хотели купить квартиру на третьем этаже, но нам показалось, что низковато, да и солнца будет мало, поэтому свой выбор остановили на пятом этаже».

Сейчас Арам, как, впрочем, и другие жильцы, ждет, когда запустят лифт, чтобы можно было подвезти стройматериалы и приступить к ремонту.

«Рассчитываю, что ремонт займет два-три месяца, – отметил он. – Часть мебели хочу делать на заказ, что немного затянет сроки, но надеюсь, что к новому году в новую квартиру мы сможем переехать».

Комфорт, безопасность, качество

Пятнадцатиэтажный дом на улице Балтийской, 1а застройщик планировал сдать значительно раньше срока, но в планы вмешался коронавирус.

«Возникли задержки в поставке материалов, не работали ресурсоснабжающие организации, но, несмотря на это, дом мы сдали раньше, чем было заявлено в проектной декларации», – отметил начальник отдела строительного контроля компании «Псковжилстрой» Станислав Гнилицкий.

Пока стройка вынужденно остановилась, сотрудники компании были на связи с покупателями: отвечали на звонки, объясняли ситуацию в группах в соцсетях. Большинство владельцев квартир к произошедшему отнеслись с пониманием и спокойно дождались дня получения ключей.

Каждый день ключи от своих новеньких квартир получают порядка 20 собственников. Всего их 84. Перед этим они все подписывают акт приема-передачи.

«Собственник к нам приходит и вместе с нашим инженером идет на площадку, осматривает квартиру, составляет акт осмотра, вписывает туда недостатки, если они есть, – объяснил Станислав Гнилицкий. – В течение месяца мы их устраняем. Как правило, они незначительные - наплывы стяжки, тугие двери, настройка оконных блоков».

Но даже после того, как акт подписан, а недостатки все же нашлись, владелец квартиры не остается с ними один на один.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























«В течение пяти лет застройщик несет ответственность за содержание дома, – отметил Станислав Гнилицкий. – Для этого создана и управляющая компания, которая активно работает с жителями и устраняет все замечания. Именно поэтому мы и рекомендуем всегда покупать квартиру напрямую у застройщика, с которого можно спросить за каждый кирпич. Люди годами копят деньги на квартиру и за свои деньги хотят получить хорошее и качественное жилье. Наша компания старается сделать все, чтобы так оно и было».

Квартиры от «Псковжилстроя» собственники получают в предчистовой отделке: оштукатуренные выровненные стены, стяжка пола, разводка по электричеству. Все, что остается сделать счастливому владельцу, — поклеить обои или покрасить стены, положить ламинат или линолеум и завезти мебель.

Дом на улице Балтийской, 1а полностью электрифицированный. Такой дом у застройщика не единственный. Отзывы от уже проживающих в таких зданиях людей позволяют судить об удобстве и безопасности такого подхода.

«Большинство людей хотят жить в домах, где газ заменяет электричество, потому что это намного безопаснее, – отметил Станислав Гнилицкий. – Конкретно в доме на улице Балтийской, 1а мы отказались от газа из-за высотности объекта, но в других наших домах, где это можно было сделать, мы все же предпочли полную электрификацию и теперь понимаем, что не ошиблись».

В этом году компания «Псковжилстрой» намерена ввести в эксплуатацию еще пять домов, которые расположены в деревне Борисовичи Псковского района. В следующем году — жилищный фонд пополнится двумя шестнадцатиэтажными домами.

«Наши квартиры раскупают, как правило, еще на этапе строительства, – отметил Станислав Гнилицкий. – Компания давно зарекомендовала себя как надежный застройщик. Буквально на днях собственник принимал квартиру с привлечением независимого эксперта, который подтвердил ее высокое качество».