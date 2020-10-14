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Общество

Ремонт Крестовского путепровода и улицы Киселева завершили в Пскове

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове завершили ремонт Крестовского путепровода и улицы Киселева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

14 октября состоялась приемка двух объектов улично-дорожной сети Пскова – Крестовского путепровода и улицы Киселева.

Обе дороги ремонтировал подрядчик  ООО «СпецТрансСервис». В общей сложности на два объекта было направлено более 30 млн рублей.

Крестовский путепровод является частью Крестовского шоссе и относится к дорогам II технической категории. Подрядная организация срезала старое покрытие, выполнила укладку выравнивающего и верхнего слоев покрытия, нанесла разметку термопластиком. На тротуарах с обеих сторон путепровода существующее покрытие было разобрано и уложен новый слой асфальтобетона. Протяженность участка составила 523 метра.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Улицу Киселева приводили в порядок на двух участках: между улицами Коммунальной и  Кузбасской Дивизии, и Красноармейской и Рижским проспектом. Общая длина отрезков – 928 метров. Здесь был проведен аналогичный комплекс работ. Кроме того, подрядчик заменил бортовой камень, отрегулировал высотное положение люков и заменил крышки: они выполнены из высокопрочного чугуна и имеют запорный механизм.

Тротуары доведены до проектной ширины, выполнено понижение в местах сопряжения с проезжей частью, уложена тактильная плитка, восстановлена зеленая зона. Рядом с общежитием заасфальтирована площадка и обустроена парковка для автомобилей.

Приемочная комиссия в целом положительно оценила выполненные работы. В ходе приемки были выявлены несущественные недостатки, которые в ближайшее время будут ликвидированы.

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