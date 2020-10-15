Пять кандидатов выдвинулись на досрочные выборы главы Великолукского района
В Великолукском районе на досрочные выборы главы выдвинулись пять кандидатов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.
Среди них оказались следующие: Алексей Кузьмин - «Единая Россия»; Юрий Павлинов - ЛДПР; Игорь Романов - «Партия Роста»; Роман Рубцов - самовыдвижение; Александр Тарасов - КПРФ.
Приём документов для выдвижения завершен.
Напомним, в начале августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Вместо него исполняющим полномочия главы Великолукского района был назначен Алексей Кузьмин.