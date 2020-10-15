Пять кандидатов выдвинулись на досрочные выборы главы Великолукского района

19:20, 15 октября 2020, ПАИ

В Великолукском районе на досрочные выборы главы выдвинулись пять кандидатов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Среди них оказались следующие: Алексей Кузьмин - «Единая Россия»; Юрий Павлинов - ЛДПР; Игорь Романов - «Партия Роста»; Роман Рубцов - самовыдвижение; Александр Тарасов - КПРФ.

Приём документов для выдвижения завершен.

Напомним, в начале августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Вместо него исполняющим полномочия главы Великолукского района был назначен Алексей Кузьмин.